Parigi 2024: selfie olimpico atleti Corea del Nord e del Sud diventa virale

Parigi, 31 lug. (Adnkronos) – Un selfie con atleti della Corea del Nord e del Sud alle Olimpiadi di Parigi 2024 è diventato virale. Il giocatore di tennistavolo sudcoreano Lim Jonghoon ha scattato la foto con il suo smartphone con i rivali nordcoreani e cinesi dopo la cerimonia di premiazione del doppio misto di martedì. Lim e Shin Yubin avevano vinto il bronzo, i nordcoreani Ri Jong Sik e Kim Kum Yong l’argento e Wang Chuqin e Sun Yingsha l’oro per la Cina. Hanno tutti sorriso alla telecamera e il selfie è diventato virale sui media e sui social media sudcoreani. Il quotidiano Hankyoreh ha parlato di una “scena sensazionale” e un conduttore ha affermato che “questo è il vero spirito delle Olimpiadi”.

Un utente della popolare piattaforma online Naver ha affermato che “è bello vedere atleti nordcoreani e sudcoreani sorridere insieme”. Ma anche un altro utente ha espresso preoccupazione, affermando: “Spero che nessun atleta nordcoreano venga danneggiato da questa foto e da questo rapporto”. Le due Coree sono state divise dalla guerra di Corea del 1950-1953. Entrambi gli Stati sono separati da una zona demilitarizzata e non è mai stato firmato un trattato di pace congiunto. La Corea del Nord comunista partecipa alle Olimpiadi per la prima volta dal 2016, poiché non ha inviato alcun atleta ai Giochi di Tokyo 2020. L’argento nel tennistavolo è stata la loro prima medaglia a Parigi.

La Corea del Sud è stata presentata come Corea del Nord dagli annunciatori durante la sfilata degli atleti alla cerimonia di apertura di venerdì di Parigi 2024. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach si è scusato con il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol.

