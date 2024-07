Pnrr: Foti, ‘ancora conferme buon lavoro governo’

MeteoWeb

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “La notizia dell’approvazione della quinta rata del Pnrr è solo la conferma dell’ottimo lavoro che il governo sta portando avanti in Europa nella gestione di un dossier così importante per il futuro della Nazione”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Il Presidente del Consiglio aveva promesso che nessuna risorsa del Piano nazionale di ripresa e resilienza sarebbe stato sprecato e con impegno e determinazione – grazie anche al lavoro straordinario che sta portando avanti il ministro Fitto – sta tenendo fede alla promessa data. Ancora una volta i risultati smentiscono pronostici e auspici negativi di una sinistra, a trazione Pd/M5S, capace di tifare sempre e solo contro l’Italia pur di perseguire il proprio tornaconto elettorale. Come sempre andiamo avanti a testa alta. Poche chiacchiere e molti fatti”, conclude Foti.

