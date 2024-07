Poste, Del Fante: “Modello di business vincente, risultati straordinari”

MeteoWeb

Roma, 30 lug. – (Adnkronos) – ?Il nostro modello di business antifragile e phygital, progettato per la sostenibilità, si è dimostrato ancora una volta vincente con questi risultati così straordinari. Da inizio anno, la performance continua ad essere solida in tutti i settori, con un’ulteriore accelerazione dei trend positivi nel secondo trimestre del 2024. Come sempre, rimaniamo concentrati sul mantenere la disciplina nell’esecuzione del piano strategico Connecting Platform”. Così Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, commenta i risultati finanziari del secondo trimestre e del primo semestre 2024.

Nel primo semestre del 2024, continua Del Fante, “i ricavi hanno superato 6,1 miliardi di euro in crescita del 7% su base Underlying, escludendo il contributo della plusvalenza di Sennder e della Gestione Attiva del Portafoglio. Nel semestre, il risultato operativo (Ebit) Adjusted, al netto della stima relativa al fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita, risulta pari a 1,5 miliardi e in crescita del 14% su base Underlying, con un utile netto appena superiore a 1 miliardo”.

“Le nostre persone svolgono un ruolo determinante-continua-, e sono molto lieto di annunciare il rinnovo di un contratto nazionale di lavoro reciprocamente vantaggioso, che copre il quadriennio dal 2024 al 2027, finalizzato in tempi record e firmato la scorsa settimana. A nome della nostra presidente Silvia Maria Rovere e del direttore generale Giuseppe Lasco, desidero ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti in questo processo, in particolare le organizzazioni sindacali, per il loro approccio estremamente costruttivo. L’accordo rappresenta una pietra miliare, poiché risulta cruciale per l’implementazione sia della trasformazione del nostro business logistico, sia del nuovo modello di servizio commerciale per i servizi finanziari negli Uffici Postali, fornendo piena visibilità sull’evoluzione della nostra base dei costi in arco piano”.

“I solidi risultati del primo semestre insieme alla maggiore visibilità sull?evoluzione della base dei costi, supportano la rivisitazione al rialzo della guidance del Risultato operativo (Ebit) adjusted per l’intero anno 2024 a 2,8 miliardi di euro”. Del Fante ringrazia “i nostri dipendenti dedicati, il cui duro lavoro, impegno e professionalità sono fondamentali nei risultati importanti che continuiamo a ottenere”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.