Previsioni Meteo Abbiategrasso: il bollettino per il weekend 26 – 28 Luglio

Le previsioni meteo per Abbiategrasso indicano un fine settimana con variazioni climatiche. Da nubi sparse a piogge leggere, per poi tornare a cieli sereni. Le temperature oscilleranno tra +22,1°C e +32,4°C, con venti leggeri da varie direzioni. L’umidità rimarrà costante, così come la pressione atmosferica. Sabato e Domenica offriranno condizioni ideali per attività all’aperto, con lievi cambiamenti nel corso della giornata.

Venerdì 26 Luglio

Nella notte di Venerdì a Abbiategrasso ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 38%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,1°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento soffierà a 9km/h provenendo dal Nord Est, con raffiche fino a 20,2km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature saliranno fino a +26,1°C, con una percezione di +26,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente dal Sud Est a 5km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Nel pomeriggio le nubi sparse copriranno il cielo al 76%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,4°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente dal Sud Est a 4,9km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature scenderanno a +22,8°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento sarà debole, proveniente dal Sud – Sud Est a 0,4km/h. L’umidità sarà del 80% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sabato 27 Luglio

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà coperto al 26% con nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +22,5°C, con una percezione di +23°C. Il vento soffierà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 3,3km/h. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante la mattina, si prevede un cielo coperto al 91% con temperature intorno ai +22,3°C, percepite come +22,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente dal Nord – Nord Ovest a 3,7km/h. L’umidità sarà dell’82% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio è attesa pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento sarà debole, proveniente dal Nord a 3,7km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In serata, le nubi sparse copriranno il cielo al 60%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente dal Sud – Sud Est a 2,7km/h. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Domenica 28 Luglio

Nella notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione di +24,6°C. Il vento soffierà leggero, proveniente da Ovest a 4,9km/h. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +23,6°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest a 5,1km/h. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Nel pomeriggio è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,4°C, con una percezione di +35,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente dal Sud – Sud Ovest a 6,8km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature scenderanno a +27,7°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a 5,6km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

