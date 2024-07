Previsioni Meteo Abbiategrasso: tutti i dettagli per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio ad Abbiategrasso prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino e nel pomeriggio, con la comparsa di nubi sparse in serata. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, raggiungendo i 28°C verso le ore 09:00. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con punte massime attese intorno ai 32°C. In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, mantenendo comunque temperature gradevoli intorno ai 26°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Abbiategrasso indicano un generale mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che si manterranno su valori estivi. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dalle alte temperature.

In conclusione, Venerdì 19 Luglio ad Abbiategrasso si prospetta una giornata all’insegna del sole e delle temperature elevate, con un leggero aumento della nuvolosità in serata. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti e godetevi una giornata all’aria aperta in tutta comodità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.5° perc. +24.2° Assenti 2.6 NNO max 3 Maestrale 85 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22.5° perc. +23.1° prob. 3 % 3.2 NNO max 3.7 Maestrale 87 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.9° prob. 13 % 2.8 NO max 3.9 Maestrale 80 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.7° perc. +31.4° prob. 24 % 1.9 O max 1.3 Ponente 66 % 1017 hPa 12 cielo sereno +31.4° perc. +34.6° prob. 14 % 4.4 SSO max 3.2 Libeccio 56 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +35.1° prob. 6 % 6 SSO max 5.1 Libeccio 55 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +32.4° prob. 9 % 5.1 OSO max 8 Libeccio 70 % 1012 hPa 21 nubi sparse +25.6° perc. +26.2° prob. 26 % 4.6 NO max 5.1 Maestrale 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 21:03

