Previsioni Meteo Acerra: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

Sabato 20 Luglio ad Acerra si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con punte massime nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 28-33°C, con un’umidità che oscillerà tra il 47% e il 69%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e la temperatura raggiungerà i 32-33°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità tra i 12km/h e i 16km/h.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 27-29°C. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio ad Acerra indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per attività all’aperto. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente, date le alte temperature previste.

Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Acerra per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.2 OSO max 6.7 Libeccio 66 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.1° perc. +25.5° Assenti 1.4 SO max 4.1 Libeccio 73 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +28.5° Assenti 3.6 SO max 5.2 Libeccio 65 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31.6° perc. +33° Assenti 10.7 SO max 9.6 Libeccio 47 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +33.7° Assenti 17.2 OSO max 14.9 Libeccio 41 % 1010 hPa 15 cielo sereno +32° perc. +33.1° Assenti 15.7 OSO max 16.5 Libeccio 44 % 1009 hPa 18 cielo sereno +29.4° perc. +30.5° Assenti 9.6 OSO max 11.2 Libeccio 52 % 1009 hPa 21 cielo sereno +27.3° perc. +29° prob. 8 % 7.1 OSO max 8.6 Libeccio 66 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:27

