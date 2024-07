Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio ad Aci Catena prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32,6°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 27°C e una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest.

Al risveglio, il mattino si presenterà con un cielo limpido e temperature in aumento, con valori che supereranno i 30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero, proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con una leggera presenza di nubi sparse verso sera. Le temperature massime si attesteranno sui 32°C, con un aumento dell’umidità relativa.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature intorno ai 28°C e una brezza leggera che soffierà dal Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Aci Catena indicano un clima stabile e caldo, con temperature che si manterranno elevate e condizioni di bel tempo prevalenti. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e idratarsi a sufficienza per affrontare al meglio le giornate estive in programma.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.4° perc. +27.4° Assenti 5.6 NNO max 9.9 Maestrale 44 % 1013 hPa 4 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.6 NNO max 7.3 Maestrale 50 % 1013 hPa 7 cielo sereno +30.3° perc. +30.2° Assenti 3.9 SSO max 9.1 Libeccio 41 % 1013 hPa 10 cielo sereno +32.4° perc. +32.4° Assenti 7.5 ESE max 11.1 Scirocco 37 % 1013 hPa 13 cielo sereno +32.5° perc. +32.6° Assenti 9.1 ESE max 13.2 Scirocco 38 % 1012 hPa 16 nubi sparse +30.7° perc. +32.4° Assenti 7.7 SSE max 11.7 Scirocco 51 % 1012 hPa 19 cielo sereno +28.2° perc. +29.7° Assenti 8.6 NNE max 12.8 Grecale 59 % 1013 hPa 22 cielo sereno +27.4° perc. +28.6° Assenti 3.7 NNE max 7.4 Grecale 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.