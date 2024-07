Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio ad Acireale indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà del 0% e le temperature si manterranno elevate durante le ore diurne.

Al mattino, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 30°C. Il vento soffierà a velocità leggera provenendo da direzioni variabili.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli e le temperature raggiungeranno i 31-32°C. Il vento sarà sempre leggero e l’umidità si manterrà intorno al 40-45%.

In serata, le condizioni meteo resteranno stabili con cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 27-28°C. Il vento sarà ancora leggero proveniente da diverse direzioni.

In generale, per i prossimi giorni ad Acireale si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero variare leggermente ma senza significative variazioni. L’umidità rimarrà su valori contenuti e non sono previste precipitazioni.

In conclusione, per Giovedì 11 Luglio ad Acireale ci aspettiamo una giornata estiva con sole splendente e temperature elevate, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta. Consulta sempre le previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le tue attività in base alle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.3 NO max 5.8 Maestrale 51 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.7° perc. +25.5° Assenti 3.7 N max 6.1 Tramontana 46 % 1014 hPa 7 cielo sereno +29.2° perc. +29.1° Assenti 1.9 SSE max 3.9 Scirocco 43 % 1015 hPa 10 cielo sereno +30.2° perc. +30.1° Assenti 7.3 SE max 7.1 Scirocco 41 % 1015 hPa 13 cielo sereno +31.5° perc. +31.1° Assenti 7.7 ESE max 9.3 Scirocco 37 % 1014 hPa 16 cielo sereno +30.4° perc. +30.8° Assenti 5 ESE max 8 Scirocco 45 % 1014 hPa 19 cielo sereno +27.7° perc. +28.4° Assenti 2.5 NNE max 5.8 Grecale 53 % 1015 hPa 22 cielo sereno +26.9° perc. +27.6° Assenti 3.2 O max 5.1 Ponente 55 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:20

