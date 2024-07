Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Martedì 9 Luglio a Acri si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con cielo sereno e copertura nuvolosa al minimo. Il vento soffierà a velocità moderata da direzioni variabili, con raffiche leggere e assenza di precipitazioni.

Nel dettaglio, durante la mattina le temperature si attesteranno intorno ai 30°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento sarà debole proveniente da Nord – Nord Est, con una leggera brezza che favorirà una sensazione di fresco.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno i 33°C, con una percezione di caldo che si avvicinerà ai 32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da direzioni settentrionali, con una probabilità di precipitazioni al minimo.

In serata, le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai 22°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una leggera brezza che accompagnerà una piacevole frescura.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni, a Acri si prevede un mantenimento delle condizioni stabili e soleggiate, con temperature che potrebbero rimanere elevate ma con una leggera diminuzione verso la fine della settimana. Il vento dovrebbe mantenere la sua intensità moderata, senza particolari variazioni significative.

In conclusione, per Martedì 9 Luglio a Acri si prospetta una giornata estiva, con cielo sereno e temperature elevate, ideale per godersi il bel tempo e le bellezze della Calabria.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Luglio a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.3° perc. +19.6° Assenti 8.2 S max 7.7 Ostro 47 % 1016 hPa 3 cielo sereno +20.3° perc. +19.6° Assenti 7.1 S max 6.9 Ostro 46 % 1015 hPa 6 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.2 NE max 4.2 Grecale 36 % 1015 hPa 9 cielo sereno +31.8° perc. +30.2° Assenti 9.6 NNE max 8.6 Grecale 26 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33.8° perc. +32.1° Assenti 6 N max 11.9 Tramontana 24 % 1013 hPa 15 cielo sereno +32.1° perc. +30.6° prob. 4 % 3.5 NNO max 7 Maestrale 27 % 1013 hPa 18 cielo sereno +24.5° perc. +24.3° prob. 6 % 2.4 S max 4.5 Ostro 51 % 1015 hPa 21 cielo sereno +21.9° perc. +21.6° prob. 18 % 6.3 SSE max 6.5 Scirocco 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:37 e tramonta alle ore 20:22

