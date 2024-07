Previsioni Meteo Adrano: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio ad Adrano prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi che potranno superare i 38°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest e una copertura nuvolosa pari al 0%. L’umidità sarà intorno al 36% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno rapidamente, con valori che potranno superare i 35°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà debole, con una direzione che varierà da Ovest a Sud Ovest. L’umidità diminuirà fino al 13% e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo, con valori che potranno superare i 38°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 23km/h provenienti da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno all’11% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 26°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto al pomeriggio. L’umidità aumenterà leggermente fino al 27% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

In conclusione, Domenica 14 Luglio ad Adrano si prospetta una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori previsioni meteo e monitorate eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni ad Adrano.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.9° perc. +24.4° Assenti 6.3 NNO max 8.4 Maestrale 34 % 1012 hPa 4 cielo sereno +24.1° perc. +23.4° Assenti 5.4 NNO max 7.2 Maestrale 30 % 1013 hPa 7 cielo sereno +32° perc. +29.8° Assenti 3.6 OSO max 5 Libeccio 17 % 1013 hPa 10 cielo sereno +37.3° perc. +34.6° Assenti 5.9 SSO max 13 Libeccio 12 % 1012 hPa 13 cielo sereno +38° perc. +35.1° Assenti 3.9 ENE max 23.9 Grecale 11 % 1011 hPa 16 cielo sereno +34.9° perc. +32.5° Assenti 6.7 SE max 14.2 Scirocco 15 % 1011 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +26.7° Assenti 3.5 N max 5.7 Tramontana 27 % 1013 hPa 22 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 6.1 N max 6.6 Tramontana 25 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:20

