Previsioni Meteo Adrano: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio ad Adrano indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre dal pomeriggio inizieranno ad aumentare le nubi sparse.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26°C con una leggera brezza proveniente dal Sud Est. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 42-46% con la comparsa di nubi sparse. Le temperature massime saranno di circa 32°C con una leggera brezza proveniente dal Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 35-44% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1012-1013hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno a persistere con una copertura nuvolosa che potrà raggiungere il 76%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 26°C. Il vento sarà debole proveniente dal Sud e l’umidità aumenterà fino al 51%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio ad Adrano mostrano una giornata con cielo sereno al mattino e nubi sparse dal pomeriggio in poi. Le temperature massime saranno intorno ai 32°C, mentre le minime si attesteranno sui 26°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo nel corso della giornata e di adattarsi di conseguenza.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.5° perc. +22.5° Assenti 2.6 NNE max 4 Grecale 63 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21.8° perc. +21.7° Assenti 2.1 N max 3.5 Tramontana 64 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28° perc. +27.7° Assenti 5 S max 4.5 Ostro 41 % 1012 hPa 10 cielo sereno +32.1° perc. +31° Assenti 12.9 SSE max 12.2 Scirocco 31 % 1012 hPa 13 nubi sparse +31.6° perc. +30.9° Assenti 17 SE max 14.6 Scirocco 35 % 1012 hPa 16 nubi sparse +29.7° perc. +29.3° Assenti 11.6 SE max 15 Scirocco 40 % 1013 hPa 19 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 3 S max 6.7 Ostro 51 % 1014 hPa 22 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° Assenti 2.5 NNO max 4.1 Maestrale 58 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 04:27 e tramonta alle ore 04:27

