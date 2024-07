Previsioni Meteo Afragola: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio ad Afragola indicano condizioni di cielo sereno per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa prevista solo in serata.

Mattina e Pomeriggio:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento. Durante la mattina, le temperature oscilleranno tra i 27°C e i 32°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà i 34-35°C, con venti che si intensificheranno provenienti da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, mentre l’umidità si attesterà intorno al 35-40%.

Sera e Notte:

Nel tardo pomeriggio e in serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con una leggera brezza da Nord Ovest. La probabilità di piogge è bassa, intorno al 4-10%, mentre l’umidità aumenterà fino al 48%.

In base alle previsioni, la situazione meteorologica ad Afragola per i prossimi giorni rimarrà stabile, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dall’afa estiva.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° prob. 10 % 3.5 N max 4.7 Tramontana 60 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° prob. 8 % 5.3 NNE max 6.3 Grecale 64 % 1009 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +27.6° Assenti 5.2 NNE max 7.6 Grecale 54 % 1010 hPa 9 cielo sereno +32.5° perc. +32.1° Assenti 1.9 E max 9.6 Levante 35 % 1009 hPa 12 cielo sereno +34.5° perc. +34.6° Assenti 12.6 OSO max 13 Libeccio 33 % 1008 hPa 15 cielo sereno +32.7° perc. +33.9° prob. 5 % 20 O max 17.9 Ponente 43 % 1008 hPa 18 cielo sereno +31.3° perc. +31.8° prob. 13 % 7.9 NO max 8.9 Maestrale 43 % 1008 hPa 21 cielo sereno +29° perc. +29.9° Assenti 6.5 N max 10.8 Tramontana 52 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:10 e tramonta alle ore 03:10

