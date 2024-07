Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto ad Afragola prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 33,7°C intorno alle ore 12:00, con una temperatura percepita che potrà arrivare fino a 35,6°C. La minima sarà di 26,4°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con una leggera brezza che soffierà da Sud – Sud Ovest. Nel corso del pomeriggio, le temperature massime si manterranno elevate, con una brezza che si intensificherà proveniente sempre da Sud Ovest. Anche durante la sera le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione delle temperature e una brezza che soffierà da Ovest.

L’umidità si manterrà intorno al 55-62% durante l’arco della giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011-1013hPa.

In base alle previsioni, possiamo affermare che Giovedì 1 Agosto ad Afragola sarà caratterizzato da una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Per i prossimi giorni, si prevedono condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno elevate e cielo sereno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.5° perc. +28.3° Assenti 2.7 O max 4.1 Ponente 55 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.7° perc. +27.4° Assenti 2.3 ESE max 3.6 Scirocco 56 % 1012 hPa 6 cielo sereno +28.2° perc. +29° Assenti 3.9 SSO max 5.7 Libeccio 53 % 1013 hPa 9 cielo sereno +32° perc. +33.1° Assenti 10.3 SSO max 8.8 Libeccio 44 % 1012 hPa 12 cielo sereno +33.7° perc. +35.6° Assenti 15 SO max 11.8 Libeccio 43 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +33.6° Assenti 15.2 OSO max 14.8 Libeccio 40 % 1010 hPa 18 cielo sereno +30.1° perc. +30.9° Assenti 10 O max 12.9 Ponente 48 % 1010 hPa 21 cielo sereno +28.2° perc. +29.4° Assenti 5.6 ONO max 7.2 Maestrale 57 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 20:15

