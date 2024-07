Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento indicano un fine settimana all’insegna del bel tempo. Temperature gradevoli e cieli sereni caratterizzeranno i prossimi giorni. Venerdì si prevede una leggera percezione di caldo, con venti provenienti dal Sud Est. Sabato e Domenica le temperature aumenteranno, ma il clima rimarrà piacevole. L’umidità si manterrà costante, con una leggera copertura nuvolosa che non comprometterà il sereno. Condizioni ideali per godersi le giornate estive in tranquillità.

Venerdì 26 Luglio

Nel corso della notte il cielo ad Agrigento sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C con una leggera percezione di caldo a +23,3°C. Il vento soffierà a 9,1km/h provenendo dal Sud Est con raffiche fino a 10,9km/h. L’umidità sarà al 81% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

La mattina si prevede un cielo sereno con temperatura in aumento fino a raggiungere i +28,3°C con percezione di caldo a +28,8°C. Il vento sarà più sostenuto, con una velocità di 14,8km/h proveniente dal Sud – Sud Est. L’umidità si attesterà al 50% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Nel pomeriggio il meteo ad Agrigento sarà caratterizzato da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa al 3%. Le temperature massime saranno di +28,6°C con percezione di caldo a +29,4°C. Il vento soffierà a 18,4km/h provenendo dal Sud. L’umidità salirà leggermente al 52% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in diminuzione, attorno ai +23,7°C con percezione di caldo a +23,9°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità di 4,6km/h proveniente dall’Est – Sud Est. L’umidità si manterrà al 65% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte il cielo ad Agrigento sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili sui +23,6°C con una percezione di caldo costante a +23,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,7km/h proveniente dall’Est – Sud Est. L’umidità sarà al 64% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +29,4°C con percezione di caldo a +29,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,5km/h proveniente dal Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 45% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Nel pomeriggio il meteo ad Agrigento sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +29,7°C con percezione di caldo a +30,1°C. Il vento soffierà a 13,3km/h provenendo dal Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 46% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in diminuzione, attorno ai +25,1°C con percezione di caldo a +25,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 57% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Domenica 28 Luglio

Durante la notte il cielo ad Agrigento sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili sui +25°C con una percezione di caldo costante a +25°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,3km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 57% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +30,2°C con percezione di caldo a +30,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 47% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Nel pomeriggio il meteo ad Agrigento sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30,4°C con percezione di caldo a +31,1°C. Il vento soffierà a 12,5km/h provenendo dall’Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 47% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in diminuzione, attorno ai +25,5°C con percezione di caldo a +25,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5km/h proveniente dall’Est – Nord Est. L’umidità si manterrà al 59% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

In conclusione, il fine settimana ad Agrigento si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le condizioni meteo saranno ideali per godersi le giornate estive in tranquillità.

