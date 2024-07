Previsioni Meteo Albenga: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio ad Albenga mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata. La mattinata si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +28°C nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con temperature massime che potranno toccare i +29°C. Il vento soffierà a velocità moderata da direzioni variabili, con raffiche leggere. Le probabilità di precipitazioni sono basse, con un’umidità che si attesterà intorno al 70% nel corso della giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1018hPa.

Le previsioni del tempo indicano che la sera il cielo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Le condizioni meteo notturne saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai +26°C. Il vento sarà leggero e l’umidità si manterrà costante intorno al 78%.

In base alla situazione attuale, le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Albenga indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.6° perc. +25.2° prob. 1 % 5.9 ONO max 5.8 Maestrale 83 % 1016 hPa 3 cielo coperto +24.5° perc. +25.2° prob. 1 % 5.2 NO max 4.8 Maestrale 82 % 1016 hPa 6 nubi sparse +25.7° perc. +26.4° Assenti 3.5 N max 4.6 Tramontana 78 % 1017 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +29.5° prob. 16 % 6.2 SE max 7.1 Scirocco 70 % 1018 hPa 12 cielo sereno +28.7° perc. +31.7° prob. 21 % 9 SSO max 11 Libeccio 68 % 1017 hPa 15 cielo sereno +29.4° perc. +32.5° prob. 17 % 11.1 SSO max 13.4 Libeccio 64 % 1016 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +31.9° prob. 13 % 9.5 SO max 11.7 Libeccio 73 % 1016 hPa 21 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 9.5 N max 10.5 Tramontana 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 21:02

