Previsioni Meteo Alcamo: il bollettino per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

Le previsioni meteo per Alcamo indicano giornate soleggiate e calde con temperature elevate e venti moderati. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Le condizioni meteorologiche saranno ideali per godersi le giornate estive all’aperto, con cieli sereni e copertura nuvolosa minima. Temperature gradevoli durante la notte e in aumento durante il giorno, con venti provenienti da diverse direzioni.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Alcamo, si prevedono pochi nuvoli con una copertura del 21% e una temperatura di +27°C percepita come +27°C. Il vento soffierà a 8,5km/h proveniente da Sud con raffiche fino a 8,9km/h. L’umidità sarà del 43% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10% e temperature in aumento. La temperatura massima prevista sarà di +29,5°C percepita come +29,2°C intorno alle 10:00. Il vento sarà moderato con raffiche fino a 18,8km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 41%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature si manterranno elevate, con una massima di +29°C percepita come +29°C intorno alle 12:00. Il vento soffierà a 21,7km/h proveniente da Ovest con raffiche fino a 23,9km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 44%.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature caleranno gradualmente, con una minima di +22,6°C percepita come +23,2°C intorno alle 23:00. Il vento sarà leggero con una velocità di 4,6km/h proveniente da Sud Est. L’umidità salirà al 86% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 20% e temperature gradevoli. La temperatura minima prevista sarà di +22,8°C percepita come +23,3°C intorno alle 00:00. Il vento sarà leggero con una velocità di 2,2km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà alta al 83%.

Nella mattinata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature aumenteranno gradualmente, con una massima di +28,5°C percepita come +29,6°C intorno alle 11:00. Il vento sarà moderato con raffiche fino a 15,3km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà intorno al 55%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime si manterranno elevate, con un picco di +28,7°C percepita come +29,9°C intorno alle 12:00. Il vento sarà vivace con una velocità di 19,8km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 55%.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature caleranno gradualmente, con una minima di +23,5°C percepita come +24,1°C intorno alle 23:00. Il vento sarà leggero con una velocità di 4,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 72% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2% e temperature gradevoli. La temperatura minima prevista sarà di +23,3°C percepita come +23,8°C intorno alle 00:00. Il vento sarà leggero con una velocità di 3,7km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta al 81%.

Nella mattinata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature aumenteranno gradualmente, con una massima di +28,7°C percepita come +29,9°C intorno alle 12:00. Il vento sarà vivace con una velocità di 19,8km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 55%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime si manterranno elevate, con un picco di +28,7°C percepita come +29,7°C intorno alle 13:00. Il vento sarà vivace con una velocità di 21,1km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 54%.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature caleranno gradualmente, con una minima di +23,5°C percepita come +23,7°C intorno alle 23:00. Il vento sarà leggero con una velocità di 4,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 72% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature gradevoli. La temperatura minima prevista sarà di +23,1°C percepita come +23,4°C intorno alle 00:00. Il vento sarà leggero con una velocità di 2,2km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 73% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nella mattinata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature aumenteranno gradualmente, con una massima di +28,8°C percepita come +29,7°C intorno alle 09:00. Il vento sarà moderato con raffiche fino a 12,1km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà intorno al 52%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime si manterranno elevate, con un picco di +28,8°C percepita come +29,7°C intorno alle 13:00. Il vento sarà moderato con raffiche fino a 14,9km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 52%.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature caleranno gradualmente, con una minima di +23,5°C percepita come +23,7°C intorno alle 23:00. Il vento sarà leggero con una velocità di 4,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 72% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

