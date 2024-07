Previsioni Meteo Alessandria: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio ad Alessandria prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la notte, si registrerà una copertura nuvolosa elevata con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una percezione leggermente superiore.

Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 26°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo da direzioni variabili.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole sparse e un’alta presenza di sole. Le temperature massime toccheranno i 31°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 32°C. Il vento sarà leggero e la probabilità di precipitazioni sarà praticamente nulla.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. Il vento sarà ancora presente, ma non influenzerà in modo significativo le condizioni atmosferiche.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio ad Alessandria si prospetta una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei giorni successivi, con un’alta pressione atmosferica che garantirà un clima piacevole e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.2° perc. +20.7° 0.32 mm 5.4 OSO max 5.7 Libeccio 91 % 1010 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +20° Assenti 2.6 SSO max 3.6 Libeccio 93 % 1011 hPa 6 nubi sparse +21.8° perc. +22.3° Assenti 3.9 SO max 4.9 Libeccio 87 % 1012 hPa 9 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.5 NNO max 5.7 Maestrale 70 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.9° perc. +31.9° Assenti 0.8 NNO max 2.2 Maestrale 56 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.2° perc. +32.7° prob. 4 % 2.9 N max 2.8 Tramontana 49 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +30.6° prob. 4 % 5.2 NE max 5.4 Grecale 67 % 1011 hPa 21 cielo sereno +23.7° perc. +24.1° prob. 2 % 4.5 SE max 4.9 Scirocco 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 21:00

