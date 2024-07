Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio ad Alessandria mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi intorno ai 29-30°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno al 60-70%, con temperature che saliranno dai 21°C alle 25°C. Il vento soffierà da nord-nord est con intensità tra i 7 e i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e cielo sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, con una leggera diminuzione dell’umidità relativa.

In serata, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno piacevoli, intorno ai 22-24°C.

Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con un’umidità relativa che oscillerà tra il 60% e il 90%.

In conclusione, Giovedì 25 Luglio ad Alessandria si prospetta una giornata piacevole, con temperature estive e condizioni di bel tempo. Le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti, con un clima caldo ma non eccessivamente afoso. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21° perc. +21.6° prob. 21 % 7.1 N max 10.4 Tramontana 94 % 1012 hPa 4 nubi sparse +19.7° perc. +20.3° prob. 43 % 7.1 NNO max 13.4 Maestrale 98 % 1012 hPa 7 nubi sparse +22.5° perc. +23° Assenti 8 NNE max 13.3 Grecale 85 % 1013 hPa 10 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 7 % 9.5 NNE max 11.7 Grecale 69 % 1012 hPa 13 poche nuvole +28.8° perc. +30.8° prob. 8 % 10.3 NE max 10.3 Grecale 60 % 1011 hPa 16 cielo sereno +28.8° perc. +30.8° prob. 4 % 7.9 NE max 7.7 Grecale 61 % 1009 hPa 19 cielo sereno +24.3° perc. +24.8° prob. 5 % 5 NNE max 5.1 Grecale 80 % 1010 hPa 22 poche nuvole +22.2° perc. +22.8° prob. 5 % 5.5 NNE max 8.8 Grecale 88 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:00 e tramonta alle ore 04:00

