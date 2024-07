Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio ad Alessandria prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, ci si aspetta cielo coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le nubi saranno sparse con probabilità di piogge leggere. La sera, la situazione tenderà a migliorare con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1% e una temperatura di +20,9°C. La situazione cambierà drasticamente verso le prime ore del mattino, con nubi sparse e piogge leggere che caratterizzeranno le prime ore del giorno. La temperatura si manterrà intorno ai +20°C con un’umidità che raggiungerà il 90%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 74% e una temperatura che si attesterà sui +21°C. L’intensità delle precipitazioni diminuirà gradualmente durante la mattinata, ma il cielo rimarrà coperto con un’umidità che si manterrà alta intorno all’86%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le nubi saranno più sparse con una copertura nuvolosa del 70% e una temperatura che raggiungerà i +29,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni significative. L’umidità si attesterà intorno al 58%.

In serata, a partire dalle 18:00, sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa del 47% e una temperatura che si abbasserà ai +24,5°C. Le precipitazioni diminuiranno di intensità nel corso della serata, ma l’umidità resterà elevata intorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 12 Luglio ad Alessandria indicano una giornata con alternanza di nubi e piogge leggere, con miglioramenti in vista per la serata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.9° perc. +20.9° prob. 33 % 7.1 SSO max 7.7 Libeccio 74 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.59 mm 6.6 SO max 6.8 Libeccio 87 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +21.6° perc. +22.1° 0.56 mm 3.2 OSO max 4.6 Libeccio 86 % 1013 hPa 9 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 29 % 0.5 ESE max 3.4 Scirocco 70 % 1012 hPa 12 cielo coperto +29.1° perc. +31.1° prob. 34 % 3.8 SSO max 8.9 Libeccio 59 % 1010 hPa 15 nubi sparse +29.2° perc. +31.8° prob. 38 % 13.3 SSE max 16.5 Scirocco 63 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +24.5° perc. +25.1° 0.12 mm 14.2 S max 28.9 Ostro 80 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.16 mm 6.3 SSE max 7.7 Scirocco 91 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:09

