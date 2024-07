Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a Alghero si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con un cielo generalmente sereno e una leggera brezza che potrà rinfrescare l’aria.

Nel dettaglio, al mattino le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Est. Nel corso della mattinata, il termometro salirà fino a raggiungere i +30°C, con una velocità del vento che aumenterà provenendo sempre dalla stessa direzione.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno, ma si potranno notare alcune nubi sparse che potrebbero coprire fino al 30% del cielo. Le temperature massime saranno di circa +29°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 25km/h provenienti dal Nord – Nord Ovest.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 15%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a toccare i +24°C, con una brezza leggera che soffierà dal Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio ad Alghero indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature elevate e una leggera brezza che renderà il clima piacevole. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni meteo favorevoli, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.8° perc. +23° Assenti 10.3 NNE max 12.1 Grecale 69 % 1017 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +22.7° Assenti 9.7 NE max 11.4 Grecale 67 % 1017 hPa 7 cielo sereno +27° perc. +27.8° Assenti 9.6 NNE max 12.5 Grecale 56 % 1018 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +30.9° Assenti 17.6 NO max 20.3 Maestrale 51 % 1017 hPa 13 cielo sereno +29.9° perc. +31.4° Assenti 22.1 NO max 24.8 Maestrale 53 % 1016 hPa 16 nubi sparse +28.8° perc. +30.2° Assenti 20.8 NNO max 25.1 Maestrale 57 % 1015 hPa 19 poche nuvole +25.6° perc. +26° Assenti 9.6 NNE max 10 Grecale 65 % 1015 hPa 22 poche nuvole +24.4° perc. +24.6° Assenti 10.2 N max 11.7 Tramontana 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:51

