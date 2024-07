Previsioni Meteo Alghero: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio ad Alghero prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà pari al 0% con cielo sereno in tutte le fasce orarie.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +22,5°C, con leggere brezze provenienti dal Nord Est e un’umidità del 60%. Le condizioni rimarranno stabili anche nelle prime ore della mattina, con temperature che saliranno fino a +28°C e venti che aumenteranno leggermente di intensità provenendo dal Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +28,2°C, con venti che soffieranno con una certa vivacità sempre dalla direzione Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente fino al 58%, mantenendo comunque condizioni di asciutto.

In serata, le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i +23,4°C intorno alle 23:00, con venti che perderanno d’intensità provenendo sempre dal Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Alghero per Giovedì 11 Luglio confermano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e assenza di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 6.9 NE max 7.3 Grecale 61 % 1017 hPa 4 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° Assenti 7.7 NE max 8.4 Grecale 60 % 1017 hPa 7 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 9.3 NNO max 9.5 Maestrale 52 % 1017 hPa 10 cielo sereno +28° perc. +29° Assenti 17.9 NO max 18.2 Maestrale 55 % 1017 hPa 13 cielo sereno +28.2° perc. +29.4° Assenti 17.9 NO max 19.6 Maestrale 58 % 1016 hPa 16 cielo sereno +27.4° perc. +28.8° Assenti 15.6 NO max 17.9 Maestrale 62 % 1016 hPa 19 cielo sereno +24.6° perc. +25° Assenti 10.6 N max 11.9 Tramontana 71 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° Assenti 6.5 NE max 7.3 Grecale 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.