Previsioni Meteo Alghero: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alghero indicano una settimana con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Solo nella notte di Lunedì sono attese deboli precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili, con venti che varieranno da leggeri a moderati provenienti principalmente da Ovest. L’umidità sarà costante, con piccole variazioni giornaliere. Si consiglia di rimanere informati su eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 22 Luglio

Notte: Durante la notte a Alghero ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,3°C con una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 18km/h proveniente da Ovest con raffiche fino a 27,4km/h. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature saliranno fino a +25,4°C con una percezione di +25,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 20,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 74% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +26,4°C con una percezione di +26,4°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest con una velocità di 24,3km/h. L’umidità si manterrà al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,8°C con una percezione di +24,4°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità di 14,1km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 83% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Martedì 23 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,8°C con una percezione di +23,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +25,5°C con una percezione di +25,8°C. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 16,5km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 54%. Le temperature massime raggiungeranno i +24,9°C con una percezione di +25,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 21,3km/h proveniente da Ovest. L’umidità aumenterà al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Sera: In serata si prevedono ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa al 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,8°C con una percezione di +25,2°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest, con una velocità di 18,4km/h. L’umidità si attesterà al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,5°C con una percezione di +23°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,2km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +26,3°C con una percezione di +26,3°C. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 16,2km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature massime raggiungeranno i +26,4°C con una percezione di +26,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 19,3km/h proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà al 68% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Sera: In serata si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa al 18%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,8°C con una percezione di +24,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 79% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Giovedì 25 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,7°C con una percezione di +23,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,3km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +26°C con una percezione di +26°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 12,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 63% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa al 15%. Le temperature massime raggiungeranno i +25,8°C con una percezione di +25,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,1km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 78% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Sera: In serata si prevede ancora un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,8°C con una percezione di +25,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 17,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 74% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per Alghero, si prevede una settimana con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Sono attese solo deboli precipitazioni nella notte di Lunedì. Si consiglia di consultare aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.