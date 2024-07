Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio ad Ancona prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 30%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26-27°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nel corso della mattinata, la nuvolosità aumenterà fino a raggiungere il 50% intorno a mezzogiorno. Le temperature massime si manterranno intorno ai +29°C, con un aumento della velocità del vento da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +28°C, ma la percezione sarà di qualche grado in meno a causa del vento che soffierà con intensità fino a 20-25km/h da Nord.

In serata, la situazione non cambierà, con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai +25-26°C. La brezza proveniente da Nord Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole nonostante la copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 24 Luglio ad Ancona indicano una giornata con cielo coperto e temperature gradevoli, senza precipitazioni previste. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alla velocità del vento, che potrebbe risultare fastidiosa in alcune fasce orarie. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al sole e temperature in lieve aumento.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.5° perc. +25.1° prob. 4 % 14.1 ONO max 14.9 Maestrale 79 % 1012 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° prob. 4 % 16.2 ONO max 19.4 Maestrale 74 % 1011 hPa 6 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 5 % 9.9 NO max 13 Maestrale 67 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29° perc. +30.6° Assenti 14.8 NNE max 13.2 Grecale 57 % 1012 hPa 12 nubi sparse +28.3° perc. +29.8° Assenti 19 N max 17 Tramontana 59 % 1012 hPa 15 cielo coperto +28.1° perc. +29° prob. 2 % 20.1 N max 26 Tramontana 55 % 1011 hPa 18 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 6 % 12.1 NO max 15.9 Maestrale 66 % 1010 hPa 21 cielo sereno +24.7° perc. +25.2° prob. 8 % 12.6 ONO max 11.8 Maestrale 75 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:51 e tramonta alle ore 03:51

