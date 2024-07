Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio ad Ancona indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +26,5°C alle 07:00, in leggero aumento fino a raggiungere i +29,1°C alle 10:00. La velocità del vento sarà leggera, con intensità variabile tra i 3,7km/h e i 10km/h provenienti da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura massima sarà di +29,8°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 20,6km/h provenienti dall’Est – Sud Est.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +25,8°C alle 21:00.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Ancona indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature che si manterranno piuttosto stabili. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 1.4 SSO max 3 Libeccio 53 % 1011 hPa 4 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 6.7 SO max 5.4 Libeccio 55 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.7 S max 6.4 Ostro 45 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.1° perc. +29.1° Assenti 11.2 E max 10 Levante 44 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29.8° perc. +30.1° Assenti 19.5 E max 16.6 Levante 46 % 1012 hPa 16 cielo sereno +28.8° perc. +29.2° Assenti 16.1 ESE max 18 Scirocco 48 % 1012 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 10.7 SE max 12.3 Scirocco 58 % 1013 hPa 22 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° Assenti 6.6 SSE max 7.6 Scirocco 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 04:04 e tramonta alle ore 04:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.