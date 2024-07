Previsioni Meteo Andria: il bollettino per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio, le previsioni meteo per Andria prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno con poche nuvole. La sera e la notte, invece, sono attese nuvole sparse con possibili schiarite.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +27°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 20km/h, mentre l’umidità sarà del 55%. C’è una leggera possibilità di precipitazioni, con una copertura nuvolosa del 30%.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a raggiungere i +32°C, con una percezione di caldo di +32,5°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 17,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 39% con una copertura nuvolosa del 16%.

In serata, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare leggermente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, con una leggera diminuzione della percezione di caldo. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 25,3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Andria per Mercoledì 24 Luglio indicano una giornata con variazioni climatiche significative. È consigliabile prestare attenzione alle possibili precipitazioni e alle variazioni di temperatura nel corso della giornata. Per rimanere aggiornati sulle condizioni meteo, è consigliabile consultare fonti ufficiali e seguire gli aggiornamenti giornalieri.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 16.8 O max 27.5 Ponente 61 % 1011 hPa 3 cielo sereno +24.6° perc. +24.9° Assenti 17.6 O max 29.9 Ponente 68 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +27.1° perc. +27.9° 0.11 mm 21.7 O max 28 Ponente 55 % 1011 hPa 9 nubi sparse +31.8° perc. +32.1° prob. 12 % 13.6 NNO max 15.5 Maestrale 41 % 1010 hPa 12 poche nuvole +32.1° perc. +33° Assenti 19.1 NNE max 20.4 Grecale 43 % 1009 hPa 15 cielo sereno +30.5° perc. +31.7° prob. 8 % 19.4 NNE max 22.9 Grecale 49 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +28.2° perc. +28.1° 0.12 mm 15.3 OSO max 26.5 Libeccio 43 % 1009 hPa 21 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 1 % 8.1 O max 16.4 Ponente 58 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:56 e tramonta alle ore 03:56

