Previsioni Meteo Andria: il bollettino per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Andria evidenziano una settimana con variazioni climatiche significative. Si prevedono nubi sparse, cielo coperto e sereno, con temperature che variano da +23,5°C a +33°C. I venti provenienti da diverse direzioni, con intensità fino a 24,9km/h, potranno influenzare le condizioni atmosferiche. Le probabilità di precipitazioni oscillano tra l’1% e il 21%. È consigliabile monitorare attentamente le previsioni dettagliate per pianificare al meglio le attività all’aperto e organizzare la settimana in base alle condizioni meteorologiche.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Andria, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52% e una temperatura di +25,1°C percepita come +25,1°C. Il vento soffierà a 10,2km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 14,8km/h. Le probabilità di precipitazioni sono dell’8% con umidità al 53% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68% e una temperatura che raggiungerà i +31,6°C percepita come +31,7°C. Il vento sarà a 14,3km/h proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 10,9km/h. L’umidità sarà al 40% con pressione atmosferica a 1010hPa.

Nel pomeriggio, ci aspettiamo cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’87% e una temperatura di +29,4°C percepita come +31,2°C. Il vento soffierà a 21,1km/h proveniente da Nord Est con raffiche fino a 24,2km/h. Le probabilità di precipitazioni sono dell’8% con umidità al 57% e pressione atmosferica a 1009hPa.

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e una temperatura di +24,4°C percepita come +24,6°C. Il vento sarà a 6,9km/h proveniente da Ovest con raffiche fino a 13,4km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 14% con umidità al 63% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte, ci aspettiamo un cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’85% e una temperatura di +23,5°C percepita come +23,6°C. Il vento soffierà a 13,8km/h proveniente da Ovest con raffiche fino a 22,8km/h. Le probabilità di precipitazioni sono dell’1% con umidità al 62% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e una temperatura che raggiungerà i +31,4°C percepita come +31°C. Il vento sarà a 17,5km/h proveniente da Nord Ovest con raffiche fino a 22,4km/h. L’umidità sarà al 54% con pressione atmosferica a 1011hPa.

Durante il pomeriggio, ci aspettiamo un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0% e una temperatura di +32,7°C percepita come +33,4°C. Il vento soffierà a 19,4km/h proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 21km/h. Le probabilità di precipitazioni sono dell’0% con umidità al 40% e pressione atmosferica a 1010hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e una temperatura di +25,7°C percepita come +26°C. Il vento sarà a 11,6km/h proveniente da Sud Ovest con raffiche fino a 17km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 21% con umidità al 62% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte, ci aspettiamo un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0% e una temperatura di +26,2°C percepita come +26,2°C. Il vento soffierà a 15,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 26,7km/h. Le probabilità di precipitazioni sono dell’0% con umidità al 53% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e una temperatura che raggiungerà i +31,4°C percepita come +31,7°C. Il vento sarà a 15,4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 15,7km/h. L’umidità sarà al 42% con pressione atmosferica a 1009hPa.

Durante il pomeriggio, ci aspettiamo poche nuvole con una copertura nuvolosa del 13% e una temperatura di +33°C percepita come +33°C. Il vento soffierà a 12,6km/h proveniente da Nord con raffiche fino a 14km/h. Le probabilità di precipitazioni sono dell’0% con umidità al 36% e pressione atmosferica a 1009hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e una temperatura di +25,7°C percepita come +26°C. Il vento sarà a 11,6km/h proveniente da Sud Ovest con raffiche fino a 17km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 21% con umidità al 62% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte, ci aspettiamo nubi sparse con una copertura nuvolosa del 76% e una temperatura di +24,5°C percepita come +24,8°C. Il vento soffierà a 16,7km/h proveniente da Ovest con raffiche fino a 30km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 12% con umidità al 70% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e una temperatura che raggiungerà i +29,5°C percepita come +30,3°C. Il vento sarà a 11,1km/h proveniente da Nord con raffiche fino a 11,8km/h. L’umidità sarà al 50% con pressione atmosferica a 1009hPa.

Durante il pomeriggio, ci aspettiamo un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0% e una temperatura di +32,7°C percepita come +33,4°C. Il vento soffierà a 24,9km/h proveniente da Nord Est con raffiche fino a 20,1km/h. Le probabilità di precipitazioni sono dell’0% con umidità al 50% e pressione atmosferica a 1008hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e una temperatura di +25,7°C percepita come +26°C. Il vento sarà a 11,6km/h proveniente da Sud Ovest con raffiche fino a 17km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 21% con umidità al 62% e pressione atmosferica a 1010hPa.

In base alle previsioni meteo per Andria, si prospettano giornate con variazioni climatiche significative. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per organizzare al meglio le attività all’aperto e pianificare al meglio la settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.