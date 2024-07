Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Domenica 28 Luglio a Angri si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i +34,2°C nel corso della mattinata.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte, le temperature si attesteranno intorno ai +27,5°C con una leggera brezza di vento proveniente da Sud – Sud Ovest. Nel corso della mattinata, il termometro salirà gradualmente, superando i +30°C già dalle prime ore del mattino e raggiungendo il picco massimo nel tardo mattino con +34,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente nel corso della mattinata, mantenendosi comunque a livelli moderati.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che si manterranno elevate ma senza eccessivi picchi. Il vento soffierà con intensità variabile, mantenendo comunque una brezza leggera. Anche in serata il cielo resterà sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente ma rimarranno piacevoli.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio ad Angri indicano una giornata di sole e caldo, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno elevate e cieli sereni. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente per godere appieno di queste giornate estive.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.5° perc. +29.2° Assenti 3.5 SSO max 5 Libeccio 64 % 1017 hPa 3 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.3 S max 4.6 Ostro 70 % 1017 hPa 6 cielo sereno +28.7° perc. +30.1° Assenti 3.3 SSE max 3.3 Scirocco 57 % 1018 hPa 9 cielo sereno +33.4° perc. +34.4° Assenti 7.3 SO max 6.6 Libeccio 40 % 1018 hPa 12 cielo sereno +33.7° perc. +35.9° Assenti 13 SO max 12.3 Libeccio 44 % 1017 hPa 15 cielo sereno +33° perc. +34.5° Assenti 8.7 O max 12.4 Ponente 43 % 1016 hPa 18 cielo sereno +31.4° perc. +32.5° Assenti 4.4 O max 6.5 Ponente 46 % 1016 hPa 21 cielo sereno +29.2° perc. +30.7° Assenti 1.6 SSE max 3.7 Scirocco 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:18

