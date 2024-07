Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio ad Angri si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i +34,9°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 12,3km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 40-45%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno gradualmente fino a superare i +30°C. Il vento sarà leggero proveniente da Sud Ovest, con una velocità che aumenterà fino a 8,7km/h verso le 10:00.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Angri senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime si registreranno intorno ai +34,9°C verso le 12:00, con una brezza leggera che contribuirà a mitigare il caldo.

In serata, il clima sarà ancora piacevole con temperature intorno ai +29°C. Il vento proveniente da Sud Ovest sarà leggero, mantenendo un’atmosfera gradevole per passeggiate serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio ad Angri indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28° perc. +28.2° Assenti 0.5 SE max 2.7 Scirocco 47 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.8° perc. +27.4° Assenti 2.1 SSO max 3 Libeccio 54 % 1014 hPa 6 cielo sereno +29° perc. +29.3° Assenti 1.6 S max 1.7 Ostro 47 % 1015 hPa 9 cielo sereno +33.5° perc. +33.3° Assenti 7.1 SO max 5.8 Libeccio 34 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33.7° perc. +34.9° Assenti 13 SO max 11.4 Libeccio 40 % 1015 hPa 15 cielo sereno +33.2° perc. +34.3° Assenti 9.2 O max 11.5 Ponente 41 % 1015 hPa 18 cielo sereno +31.6° perc. +32° Assenti 5.5 ONO max 8.2 Maestrale 42 % 1015 hPa 21 cielo sereno +29.2° perc. +30.1° Assenti 1.8 SO max 3.5 Libeccio 51 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:19

