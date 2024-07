Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio ad Aosta mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci aspettiamo nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 40%. Le temperature saranno piuttosto miti, con valori che si aggirano intorno ai +26,9°C. Il vento soffierà da Est con una velocità di circa 7,7km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 52%, e le temperature massime si attesteranno sui +28,9°C. Il vento continuerà a provenire da Est con una velocità intorno ai 10,3km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.66mm, con un’umidità del 54%.

In serata, le piogge leggere persistono con una copertura nuvolosa che raggiunge il 99%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25,8°C. Il vento proveniente da Est – Sud Est potrebbe intensificarsi fino a 11,3km/h, portando con sé precipitazioni di circa 0.36mm. L’umidità sarà alta, pari all’68%.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio ad Aosta sarà caratterizzato da nubi sparse al mattino, seguite da piogge leggere nel pomeriggio e nella serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori massimi intorno ai +28,9°C. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 3.7 O max 3.6 Ponente 56 % 1018 hPa 4 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 0.5 OSO max 0.7 Libeccio 59 % 1018 hPa 7 cielo coperto +23.6° perc. +23.3° Assenti 4.2 ENE max 6.2 Grecale 49 % 1017 hPa 10 nubi sparse +28° perc. +27.9° Assenti 9 E max 10.3 Levante 44 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +28.6° perc. +29° 0.15 mm 11.6 ESE max 9.5 Scirocco 49 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +27.1° perc. +28.2° 0.58 mm 11.3 ESE max 10.1 Scirocco 59 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +21.5° perc. +22° 0.71 mm 6 E max 6.6 Levante 88 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +19.5° perc. +20° 0.39 mm 1.3 NNO max 2.9 Maestrale 93 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 21:14

