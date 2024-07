Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio ad Aosta mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 27% e il 62%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20-24°C con una leggera brezza proveniente da ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 38% e le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 27-29°C. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità variabile.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole e tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’8-12%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai 19-22°C. Il vento sarà ancora proveniente da ovest con una brezza leggera.

Le condizioni meteo a Aosta per i prossimi giorni si prevedono abbastanza stabili, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori estivi, con massime intorno ai 28-30°C durante il giorno e minime intorno ai 18-20°C durante la notte. Non sono previste precipitazioni significative, e il vento sarà per lo più moderato con brezze provenienti da ovest o nord-ovest.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio ad Aosta si prospetta una giornata con un mix di nubi sparse al mattino, piogge leggere nel pomeriggio e cielo sereno in serata. Le temperature rimarranno gradevoli, e il vento sarà prevalentemente di provenienza ovest. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di essere preparati a eventuali piogge leggere nel pomeriggio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.9° perc. +18.1° prob. 9 % 6.9 ONO max 6.4 Maestrale 89 % 1016 hPa 4 poche nuvole +17.4° perc. +17.6° prob. 12 % 8.6 ONO max 8.2 Maestrale 90 % 1017 hPa 7 nubi sparse +22.4° perc. +22.6° prob. 16 % 7.9 O max 10.5 Ponente 74 % 1017 hPa 10 nubi sparse +27.7° perc. +28° prob. 28 % 5.7 ONO max 4.9 Maestrale 49 % 1015 hPa 13 poche nuvole +29.1° perc. +29.5° prob. 57 % 8.2 ONO max 6.6 Maestrale 47 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +27° perc. +28.1° 0.17 mm 8.1 NO max 7.8 Maestrale 60 % 1015 hPa 19 poche nuvole +22.1° perc. +22.4° prob. 32 % 8.9 NO max 10.1 Maestrale 79 % 1018 hPa 22 cielo sereno +19.5° perc. +19.7° Assenti 7 ONO max 6.7 Maestrale 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 21:08

