Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio ad Aosta prevedono una giornata con variazioni climatiche significative. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +29,5°C. Nel corso della mattinata, la temperatura aumenterà fino a raggiungere i +31,3°C intorno alle ore 09:00, mantenendo comunque condizioni di cielo sereno.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse. La temperatura massima della giornata sarà di +34,6°C intorno alle ore 12:00. Nel tardo pomeriggio, la probabilità di precipitazioni leggere aumenterà, con una temperatura che si attesterà intorno ai +33,8°C.

In serata, la situazione meteorologica si complicherà ulteriormente con la comparsa di piogge leggere. La temperatura scenderà gradualmente fino a raggiungere i +22,5°C intorno alle ore 23:00. La probabilità di precipitazioni sarà particolarmente alta, con un’umidità che si attesterà intorno al 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio ad Aosta indicano una giornata caratterizzata da un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con precipitazioni attese nel pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a eventuali piogge leggere.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.1° perc. +20.7° Assenti 4.2 NO max 4 Maestrale 56 % 1023 hPa 4 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 4.4 NO max 4.2 Maestrale 56 % 1023 hPa 7 cielo sereno +27.3° perc. +27.2° Assenti 2.8 OSO max 4.7 Libeccio 42 % 1021 hPa 10 poche nuvole +32.7° perc. +31.5° Assenti 3.3 ESE max 5 Scirocco 29 % 1019 hPa 13 nubi sparse +34.6° perc. +33.4° prob. 12 % 3.3 ENE max 9.3 Grecale 26 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +32.7° perc. +32.8° 0.21 mm 6.3 NE max 9.3 Grecale 37 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.41 mm 2.4 N max 3.3 Tramontana 63 % 1019 hPa 22 cielo coperto +23.9° perc. +24° prob. 54 % 3.4 NNO max 3.5 Maestrale 66 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.