Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani mercoledì 3 luglio

Le previsioni meteo per Mercoledì 3 Luglio ad Aosta indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che si aggirano intorno al 100% per gran parte della giornata. Le temperature massime saranno di circa 22-23°C nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 15°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con un’umidità che oscillerà intorno al 50-60%. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità leggera.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente, con piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 22°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 70%.

In serata, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 15°C, mentre l’umidità resterà alta intorno all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta per Mercoledì 3 Luglio indicano una giornata instabile con cielo coperto e piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 20 % 7.6 O max 10.8 Ponente 78 % 1012 hPa 4 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° prob. 22 % 6.7 O max 8.7 Ponente 80 % 1011 hPa 7 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° prob. 8 % 7.3 ONO max 8 Maestrale 64 % 1010 hPa 10 cielo coperto +21.8° perc. +21.3° prob. 31 % 8.1 NO max 9.6 Maestrale 50 % 1008 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.2° prob. 77 % 13.2 ONO max 14.5 Maestrale 48 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.58 mm 11.3 NO max 13.7 Maestrale 74 % 1009 hPa 19 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 61 % 12 ONO max 16.3 Maestrale 87 % 1011 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° prob. 37 % 11 ONO max 15.3 Maestrale 85 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:22

