Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio ad Arezzo si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi che potrebbero superare i +35°C durante il pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potrebbero superare i +30°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime su Arezzo, con temperature che raggiungeranno il picco massimo nel tardo pomeriggio. Il vento sarà moderato e potrebbe portare un po’ di sollievo dalle alte temperature.

In serata, le condizioni meteo resteranno stabili, con cielo sereno e temperature ancora piuttosto elevate. Il vento tenderà a calmarsi, ma la brezza leggera potrà rendere più gradevole la permanenza all’aperto.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni, si prevede che le temperature continueranno ad essere elevate ad Arezzo, con condizioni di bel tempo e cielo sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

In conclusione, Mercoledì 10 Luglio ad Arezzo sarà caratterizzato da un clima estivo tipico, con sole, caldo e cielo sereno per tutta la giornata. Consulta sempre le previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20.5° Assenti 5 NNE max 4.9 Grecale 76 % 1016 hPa 4 cielo sereno +19.7° perc. +19.7° Assenti 4.4 NE max 4.2 Grecale 77 % 1016 hPa 7 cielo sereno +27.4° perc. +28° Assenti 0.8 ESE max 1.3 Scirocco 53 % 1016 hPa 10 cielo sereno +33.1° perc. +32.8° Assenti 4.6 OSO max 6.5 Libeccio 34 % 1016 hPa 13 cielo sereno +35.5° perc. +34.4° Assenti 8.1 O max 11.5 Ponente 25 % 1014 hPa 16 cielo sereno +34.5° perc. +33.2° Assenti 16.9 ONO max 17.2 Maestrale 26 % 1013 hPa 19 cielo sereno +24.7° perc. +24.5° Assenti 8.9 ONO max 10.3 Maestrale 48 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 5.9 NO max 5.6 Maestrale 59 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.