Previsioni Meteo Argenta: tutti i dettagli per domani martedì 23 luglio

Martedì 23 Luglio ad Argenta si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un picco massimo nel primo pomeriggio.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 23-24°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà a basse velocità provenendo prevalentemente da nord-ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle prime ore, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con possibili precipitazioni leggere. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33-34°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 35°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da est-nordest.

In serata, le condizioni meteo tenderanno a migliorare con un ritorno a cielo sereno e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C con venti deboli provenienti da sud-sud est.

In conclusione, per Martedì 23 Luglio ad Argenta si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 33-34°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo superiore. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di adottare le dovute precauzioni in caso di pioggia.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.3° perc. +23.8° prob. 61 % 3.5 OSO max 3.7 Libeccio 79 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +22.2° perc. +22.7° 0.52 mm 4.4 NNO max 4.9 Maestrale 86 % 1013 hPa 6 poche nuvole +24.8° perc. +25.3° prob. 47 % 3.4 NNO max 4.5 Maestrale 78 % 1015 hPa 9 cielo sereno +29.9° perc. +31.7° prob. 3 % 9.4 NNE max 8.6 Grecale 55 % 1014 hPa 12 cielo sereno +33.3° perc. +34.6° prob. 1 % 10.4 NNE max 8.9 Grecale 41 % 1013 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +33.7° prob. 11 % 19.4 ENE max 16.3 Grecale 40 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +23.4° perc. +23.7° 0.12 mm 11.7 S max 20.1 Ostro 74 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +22.3° perc. +22.6° 0.1 mm 3.9 SSE max 4.5 Scirocco 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:34 e tramonta alle ore 03:34

