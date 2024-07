Previsioni Meteo Argenta: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio ad Argenta si prevedono condizioni meteo variabili con nubi sparse e cielo coperto alternati durante la giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +35°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere da diverse direzioni.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il suo picco intorno alle ore centrali, quando il cielo si presenterà coperto. Le temperature saliranno costantemente durante la mattina e il primo pomeriggio, con valori che potranno superare i +30°C già dalle prime ore del mattino.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, lasciando spazio a schiarite nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature massime si registreranno intorno alle ore centrali, per poi iniziare a diminuire gradualmente nel tardo pomeriggio e in serata.

Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nelle ore serali, con nubi sparse e poche nuvole presenti nel cielo. Le temperature notturne saranno piuttosto miti, con valori che si attesteranno intorno ai +24°C.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni ad Argenta si prevede un mantenimento delle condizioni di variabilità, con alternanza di nubi sparse e schiarite. Le temperature dovrebbero rimanere elevate, con valori massimi che potrebbero superare i +30°C. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni meteo e di proteggersi adeguatamente dalle alte temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.2° perc. +23.3° Assenti 4.1 O max 5.3 Ponente 67 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° Assenti 5.1 ONO max 6 Maestrale 73 % 1013 hPa 6 nubi sparse +25.8° perc. +26° Assenti 6.8 NO max 7.3 Maestrale 64 % 1014 hPa 9 cielo coperto +31° perc. +31.8° Assenti 7.5 NE max 6.6 Grecale 46 % 1014 hPa 12 cielo coperto +34.7° perc. +35.6° Assenti 9 NNE max 12.5 Grecale 36 % 1013 hPa 15 nubi sparse +34.7° perc. +36.1° Assenti 17.3 NE max 14.3 Grecale 38 % 1012 hPa 18 nubi sparse +29.8° perc. +31.3° Assenti 12.1 ENE max 15.8 Grecale 53 % 1013 hPa 21 poche nuvole +24.7° perc. +25° Assenti 5.9 SE max 6.6 Scirocco 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:51

