Previsioni Meteo Arzano: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

Lunedì 22 Luglio a Arzano si prevede una giornata caratterizzata da cielo coperto con elevata copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai valori estivi, con una percezione di caldo che accompagnerà la giornata. Il vento soffierà con intensità variabile, con raffiche leggere e una direzione prevalente da Est a Sud Est. L’umidità sarà moderata, mentre non sono previste precipitazioni significative.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai 32°C, con una percezione di caldo che potrebbe risultare sgradevole. Il vento soffierà con una certa intensità da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 25,7km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con cielo coperto e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno intorno ai 33°C, con una percezione di caldo che potrebbe risultare elevata. Il vento soffierà con intensità, con raffiche che potranno superare i 23km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno elevate, intorno ai 28°C, con una percezione di caldo che accompagnerà la fine della giornata. Il vento sarà ancora presente, con una direzione prevalente da Sud a Sud Ovest.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio a Arzano si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili, caratterizzata da cielo coperto e temperature estive. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alla percezione di caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo simili, con cielo coperto e temperature che si manterranno elevate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.8° perc. +27.7° Assenti 3.7 SE max 6.4 Scirocco 58 % 1009 hPa 3 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.1 OSO max 7.8 Libeccio 58 % 1010 hPa 6 cielo coperto +26.8° perc. +27.7° Assenti 13.4 NNE max 16.6 Grecale 57 % 1010 hPa 9 cielo coperto +32.1° perc. +31.4° Assenti 9.6 E max 22.9 Levante 34 % 1008 hPa 12 cielo coperto +30.6° perc. +30.9° prob. 8 % 7 NO max 8.5 Maestrale 44 % 1009 hPa 15 cielo coperto +32.6° perc. +32° prob. 28 % 11.3 E max 20.9 Levante 33 % 1008 hPa 18 cielo coperto +29.5° perc. +29.7° prob. 33 % 6.1 ESE max 21.7 Scirocco 45 % 1009 hPa 21 cielo coperto +26.9° perc. +28° prob. 15 % 5 SSO max 7.4 Libeccio 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:26

