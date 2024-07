Previsioni Meteo Assemini: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Giovedì 11 Luglio a Assemini si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino le temperature si attesteranno intorno ai +25,8°C alle 06:00, salendo fino a +33°C verso le 09:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di fino a 11,1km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si potranno osservare poche nuvole con una copertura del 24% e una temperatura di +31,6°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a una velocità di fino a 18,9km/h da Sud – Sud Est.

Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi saranno più sparse con una copertura del 17% alle 18:00 e una temperatura di +28,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest con una velocità di fino a 6km/h.

In conclusione, per Giovedì 11 Luglio a Assemini si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con l’arrivo di poche nubi nel pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, con un leggero aumento della ventilazione nel corso della giornata. Resta comunque un clima stabile e piacevole, ideale per godersi le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +22.5° Assenti 11.1 NO max 14.8 Maestrale 61 % 1016 hPa 4 cielo sereno +21.9° perc. +21.7° Assenti 10.3 NO max 12.6 Maestrale 59 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.6° perc. +28.2° Assenti 6.9 NNO max 7.2 Maestrale 39 % 1016 hPa 10 cielo sereno +33.4° perc. +32.4° Assenti 10.2 SSE max 7.6 Scirocco 29 % 1016 hPa 13 poche nuvole +31.6° perc. +31.9° Assenti 18.9 SSE max 19.8 Scirocco 41 % 1015 hPa 16 nubi sparse +29.9° perc. +30.2° Assenti 6.2 SE max 11.3 Scirocco 45 % 1015 hPa 19 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.3 NO max 4.2 Maestrale 51 % 1015 hPa 22 cielo sereno +24° perc. +24° Assenti 5.3 NO max 5.5 Maestrale 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:50

