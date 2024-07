Previsioni Meteo Assemini: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio ad Assemini mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, cielo parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varia tra il 25% e il 50%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera sensazione di caldo che porterà la temperatura percepita a +25-26°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 30 km/h, con raffiche fino a 40 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1012 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una sensazione di caldo che potrà superare i +31°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest a una velocità di circa 30 km/h, senza precipitazioni in vista. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 45-50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1012 hPa.

In serata, il tempo rimarrà stabile con un cielo sereno e copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i +22°C verso la mezzanotte. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest, ma con una lieve diminuzione dell’intensità, attorno ai 15-20 km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino all’86-87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1015 hPa.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio ad Assemini si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Le previsioni del tempo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti, con un cielo che si libererà dalle nuvole nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità, per godere al meglio di questa giornata estiva in Sardegna.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23.5° perc. +23.8° prob. 14 % 22.6 ONO max 33.5 Maestrale 73 % 1011 hPa 4 nubi sparse +22.6° perc. +23° prob. 26 % 20.7 ONO max 36.3 Maestrale 79 % 1011 hPa 7 cielo coperto +24.6° perc. +25° prob. 31 % 27 ONO max 42.7 Maestrale 70 % 1012 hPa 10 nubi sparse +29.2° perc. +29.9° prob. 17 % 31.9 NO max 39 Maestrale 50 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30.7° perc. +31.3° Assenti 31.1 NO max 36.5 Maestrale 45 % 1012 hPa 16 cielo sereno +28.9° perc. +29.9° Assenti 30.9 NO max 35.3 Maestrale 53 % 1012 hPa 19 cielo sereno +24.1° perc. +24.5° Assenti 19.2 NO max 30.5 Maestrale 74 % 1014 hPa 22 cielo sereno +22.2° perc. +22.8° Assenti 16.2 NO max 30.6 Maestrale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:42

