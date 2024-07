Previsioni Meteo Assemini: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio ad Assemini indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,7°C alle 06:00, per poi salire fino a raggiungere i +34°C alle 09:00. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche fino a 9,9km/h provenienti da Sud Est.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è prevista una copertura nuvolosa del 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +35°C. Il vento soffierà con intensità fino a 31,9km/h da Sud – Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 33,6km/h.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite. Le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai +30,6°C alle 18:00 e ai +22,9°C alle 23:00. Il vento sarà ancora presente, con raffiche fino a 36,1km/h provenienti da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio ad Assemini indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e cielo prevalentemente sereno, con la comparsa di nubi nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni meteo nei prossimi giorni ad Assemini.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.3° perc. +25° Assenti 5.4 NO max 6.7 Maestrale 45 % 1009 hPa 4 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° Assenti 6.7 SE max 7 Scirocco 51 % 1009 hPa 7 cielo sereno +29.9° perc. +30.1° Assenti 5.3 SE max 5.7 Scirocco 45 % 1009 hPa 10 cielo sereno +35° perc. +34.5° Assenti 18 SE max 18.9 Scirocco 29 % 1008 hPa 13 cielo coperto +35.1° perc. +34.8° Assenti 28.2 SSE max 31.9 Scirocco 30 % 1007 hPa 16 cielo coperto +35.4° perc. +34.4° Assenti 14.4 S max 22.7 Ostro 26 % 1006 hPa 19 cielo sereno +27.3° perc. +28.6° Assenti 19.2 NNO max 29.3 Maestrale 62 % 1008 hPa 22 cielo sereno +23.3° perc. +23.8° Assenti 22.4 NO max 36.1 Maestrale 83 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:15 e tramonta alle ore 04:15

