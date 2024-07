Previsioni Meteo Asti: tutti i dettagli per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio ad Asti mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +35°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +22°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà alta, intorno al 90%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1018hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a superare i +29°C. Il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile, mentre l’umidità diminuirà leggermente rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con qualche nuvola sporadica. Le temperature raggiungeranno i valori più alti della giornata, con punte superiori ai +35°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Est, con intensità che potrà superare i 10km/h.

In serata, il cielo potrebbe coprirsi leggermente, con la comparsa di nubi sparse e la possibilità di piogge leggere verso le ore notturne. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con umidità che tenderà ad aumentare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 19 Luglio ad Asti indicano una giornata calda e soleggiata, con possibili precipitazioni leggere in serata. È consigliabile prestare attenzione alle elevate temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +23.5° Assenti 2.9 O max 3.4 Ponente 89 % 1018 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22.5° Assenti 2.7 O max 3.5 Ponente 92 % 1018 hPa 6 cielo sereno +24.1° perc. +24.8° prob. 3 % 2.9 ONO max 3.5 Maestrale 85 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.4° perc. +31.2° Assenti 4.4 NE max 3.2 Grecale 69 % 1017 hPa 12 poche nuvole +31.1° perc. +34.1° Assenti 8.4 ENE max 5.5 Grecale 56 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +35° prob. 6 % 9.3 NE max 6.1 Grecale 54 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.6° perc. +32.6° prob. 6 % 7.1 ENE max 9.7 Grecale 74 % 1012 hPa 21 nubi sparse +24.9° perc. +25.5° prob. 30 % 1.4 NE max 4.2 Grecale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 21:04

