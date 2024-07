Previsioni Meteo Asti: tutti i dettagli per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio ad Asti prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di +23°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 5km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà alta, intorno al 76%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Est, con una velocità intorno agli 8km/h. L’umidità diminuirà al 58%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma la situazione cambierà verso le ore notturne. Infatti, si prevedono precipitazioni leggere a partire dalle 21:00, con una probabilità del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, con una percezione di +23°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche leggere. L’umidità aumenterà al 84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Asti indicano una giornata instabile, con cielo coperto al mattino, schiarite nel pomeriggio e possibili piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori estivi, con un lieve aumento nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a eventuali precipitazioni nel corso della serata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21.1° perc. +21.7° prob. 6 % 5.6 NNO max 6.7 Maestrale 91 % 1012 hPa 4 poche nuvole +20° perc. +20.4° prob. 13 % 3.9 N max 4.4 Tramontana 92 % 1013 hPa 7 cielo coperto +22.3° perc. +22.6° prob. 8 % 4.8 N max 7.1 Tramontana 80 % 1013 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23.9° prob. 12 % 3.8 NNE max 4.7 Grecale 71 % 1014 hPa 13 cielo sereno +28° perc. +29.2° prob. 7 % 8.5 ENE max 7.1 Grecale 58 % 1012 hPa 16 cielo sereno +28.4° perc. +30.3° prob. 9 % 7.4 NNE max 5.8 Grecale 61 % 1012 hPa 19 cielo sereno +24° perc. +24.5° prob. 9 % 4.6 NE max 4.8 Grecale 79 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +21.9° perc. +22.4° 0.65 mm 2.7 NNO max 4 Maestrale 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 04:08 e tramonta alle ore 04:08

