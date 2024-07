Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le prossime giornate ad Augusta saranno contraddistinte da cielo sereno e temperature in aumento. Martedì e Mercoledì si prevedono temperature elevate nel pomeriggio, con punte di +30,8°C. Giovedì, invece, una brezza leggera da Est – Nord Est renderà la giornata più gradevole nonostante i +30,4°C previsti. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sul meteo.

Lunedì 29 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,9°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 7,4km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +27,4°C. La brezza leggera da Nord – Nord Ovest soffierà a 5,7km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che raggiungerà i +30°C. Il vento da Est – Sud Est soffierà a 14km/h.

Sera: La serata sarà all’insegna del sereno con una temperatura di +28,2°C e una brezza leggera da Ovest con velocità di 5,4km/h.

Martedì 30 Luglio

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +27,8°C e una brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 13km/h.

Mattina: La temperatura all’alba sarà di +28,7°C con una leggera brezza da Nord Ovest a 6,6km/h.

Pomeriggio: Il sole brillerà con intensità, portando la temperatura a +30,8°C. Il vento da Sud Est soffierà a 18,8km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una temperatura di +28,2°C con una brezza leggera da Nord a 6,7km/h.

Mercoledì 31 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,8°C e una brezza leggera da Ovest a 4,3km/h.

Mattina: La temperatura al sorgere del sole sarà di +28,1°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 5,7km/h.

Pomeriggio: Il termometro raggiungerà i +30,8°C con una brezza vivace da Sud Est a 19,9km/h.

Sera: La giornata si concluderà con cielo sereno e una temperatura di +28,3°C con una brezza leggera da Sud Est a 4,1km/h.

Giovedì 1 Agosto

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +27,4°C e una brezza leggera da Nord Ovest a 5,6km/h.

Mattina: La temperatura al mattino sarà di +28,3°C con una brezza leggera da Est – Nord Est a 6,6km/h.

Pomeriggio: Il sole splenderà con forza portando la temperatura a +30,4°C e una brezza leggera da Est – Nord Est a 9,3km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una temperatura di +28,3°C con una brezza leggera da Est – Nord Est a 6km/h.

