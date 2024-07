Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per la prossima settimana 8 – 11 Luglio

MeteoWeb

Questa settimana ad Augusta avremo condizioni meteo stabili e piacevoli. I cieli sereni accompagneranno temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Durante il giorno, le temperature aumenteranno, consigliando protezione solare e idratazione. Le brezze leggere da varie direzioni contribuiranno a mantenere un clima piacevole. L’umidità si manterrà a livelli accettabili, garantendo un comfort atmosferico generale.

Lunedì 8 Luglio

Nel corso della notte a Augusta, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,7°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 4,6km/h. L’umidità si attesterà al 59% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,5°C con una leggera brezza da Nord Ovest. L’umidità sarà del 52% con una pressione di 1013hPa. Durante le ore centrali della mattina, la temperatura raggiungerà i +28,1°C con una brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 49% con una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che oscilleranno intorno ai +29°C. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +28,9°C con una brezza proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 55% con una pressione di 1013hPa. Nel tardo pomeriggio, la temperatura massima sarà di +29,4°C con una brezza vivace da Sud Est. L’umidità salirà al 64% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +28,1°C con una brezza leggera da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 61% con una pressione di 1012hPa. Verso le 21:00, la temperatura si attesterà sui +27,2°C con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità sarà del 62% con una pressione di 1013hPa.

Martedì 9 Luglio

Durante la notte a Augusta, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,6°C e una brezza leggera da Nord Est. L’umidità si attesterà al 72% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27°C con una brezza leggera da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 63% con una pressione di 1014hPa. Durante le ore centrali della mattina, la temperatura raggiungerà i +27,6°C con una brezza proveniente da Est. L’umidità si manterrà intorno al 58% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che oscilleranno intorno ai +28,9°C. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +28,9°C con una brezza vivace da Sud Est. L’umidità sarà del 60% con una pressione di 1013hPa. Nel tardo pomeriggio, la temperatura massima sarà di +29,3°C con una brezza vivace da Sud Est. L’umidità salirà al 64% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +27,4°C con una brezza leggera da Sud Est. L’umidità sarà del 61% con una pressione di 1013hPa. Verso le 21:00, la temperatura si attesterà sui +26,1°C con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità sarà del 76% con una pressione di 1014hPa.

Mercoledì 10 Luglio

Durante la notte a Augusta, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,2°C e una brezza leggera da Ovest. L’umidità si attesterà al 69% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,8°C con una brezza leggera da Nord. L’umidità sarà del 59% con una pressione di 1013hPa. Durante le ore centrali della mattina, la temperatura raggiungerà i +27,6°C con una brezza proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 58% con una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che oscilleranno intorno ai +28,9°C. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +28,7°C con una brezza leggera da Est. L’umidità sarà del 49% con una pressione di 1013hPa. Nel tardo pomeriggio, la temperatura massima sarà di +28,9°C con una brezza da Est. L’umidità salirà al 49% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +28,4°C con una brezza leggera da Sud Est. L’umidità sarà del 57% con una pressione di 1013hPa. Verso le 21:00, la temperatura si attesterà sui +27,3°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 60% con una pressione di 1014hPa.

Giovedì 11 Luglio

Durante la notte a Augusta, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,2°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,8°C con una brezza leggera da Nord. L’umidità sarà del 53% con una pressione di 1013hPa. Durante le ore centrali della mattina, la temperatura raggiungerà i +27,5°C con una brezza proveniente da Nord. L’umidità si manterrà intorno al 56% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che oscilleranno intorno ai +28,7°C. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +28,7°C con una brezza leggera da Est. L’umidità sarà del 49% con una pressione di 1013hPa. Nel tardo pomeriggio, la temperatura massima sarà di +29°C con una brezza leggera da Sud Est. L’umidità salirà al 54% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +28,4°C con una brezza leggera da Sud Est. L’umidità sarà del 57% con una pressione di 1013hPa. Verso le 21:00, la temperatura si attesterà sui +27,3°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 60% con una pressione di 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per Augusta, si prevede una settimana all’insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature gradevoli. Sia di giorno che di notte, le condizioni atmosferiche saranno stabili e ideali per svolgere attività all’aperto. È consigliabile prestare attenzione alla protezione solare e idratarsi adeguatamente, considerando le temperature in aumento durante le ore centrali della giornata.

