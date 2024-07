Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio ad Aversa prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con possibili precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante l’intera giornata, con valori massimi che potrebbero superare i +33°C.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai +26°C. La copertura nuvolosa varierà tra il 44% e il 91%, con venti leggeri che soffieranno principalmente da direzioni variabili.

Al risveglio, la mattina si presenterà con cielo coperto e temperature in aumento, con valori che potrebbero superare i +33°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, con venti che si intensificheranno provenienti dall’Est – Nord Est.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e si potrebbero verificare precipitazioni leggere. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33,9°C, con una copertura nuvolosa del 100% e venti che soffieranno con intensità fino a 24,8km/h da Est – Nord Est.

In serata, la situazione non cambierà significativamente, con un cielo nuvoloso e temperature che si manterranno elevate, intorno ai +27°C. La copertura nuvolosa varierà tra il 55% e il 99%, con venti che perderanno progressivamente intensità provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio ad Aversa si prospetta una giornata con cielo coperto e possibili precipitazioni nel pomeriggio, temperature elevate e venti di intensità variabile. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.2 ESE max 6.1 Scirocco 57 % 1009 hPa 3 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 4.3 ONO max 7.7 Maestrale 57 % 1010 hPa 6 cielo coperto +26.7° perc. +27.5° Assenti 13.9 NNE max 16.1 Grecale 56 % 1010 hPa 9 cielo coperto +33.2° perc. +32° Assenti 14.2 ENE max 23.5 Grecale 28 % 1008 hPa 12 cielo coperto +30.9° perc. +30.8° prob. 9 % 7.6 NNO max 10.3 Maestrale 40 % 1009 hPa 15 cielo coperto +33.5° perc. +32.4° prob. 27 % 13.4 E max 23.6 Levante 29 % 1008 hPa 18 cielo coperto +29.9° perc. +29.6° prob. 28 % 9.1 E max 21.1 Levante 40 % 1009 hPa 21 nubi sparse +27.1° perc. +28.2° prob. 16 % 4.9 SSO max 7.4 Libeccio 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:26

