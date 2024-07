Previsioni Meteo Avola: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio ad Avola promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà i primi raggi di sole del mattino.

Durante la mattina, le temperature si alzeranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +32°C nel corso della mattinata. Il vento soffierà da Sud Est con intensità variabile, mantenendo comunque condizioni di ventilazione piacevoli.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime toccheranno i +33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Sud – Sud Ovest, garantendo un clima caldo ma non eccessivamente afoso.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma resteranno piacevoli attorno ai +29°C. Il vento ruoterà verso Ovest – Nord Ovest mantenendo una brezza leggera che favorirà un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 21 Luglio ad Avola prevedono una giornata estiva con cielo sereno e temperature calde ma non eccessive. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, garantendo un clima ideale per godersi il mare e le bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.8° perc. +27.7° Assenti 5.1 NNE max 5.9 Grecale 58 % 1009 hPa 4 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.9 ENE max 6.2 Grecale 60 % 1009 hPa 7 cielo sereno +29.4° perc. +30.5° Assenti 4.3 SSE max 5.8 Scirocco 52 % 1010 hPa 10 cielo sereno +30.9° perc. +32.4° Assenti 13 SE max 14.4 Scirocco 50 % 1010 hPa 13 cielo sereno +31.4° perc. +33.1° Assenti 19.3 SSO max 21.2 Libeccio 49 % 1010 hPa 16 cielo sereno +31.8° perc. +33.1° Assenti 15.2 SO max 24.5 Libeccio 46 % 1008 hPa 19 cielo sereno +28.8° perc. +29.9° Assenti 10.5 OSO max 14.1 Libeccio 54 % 1009 hPa 22 cielo sereno +28.8° perc. +29.1° Assenti 6.9 NO max 10.8 Maestrale 47 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 04:24 e tramonta alle ore 04:24

