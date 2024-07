Previsioni Meteo Bacoli: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Bacoli si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di circa 10km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa molto bassa. Le temperature massime raggiungeranno i +28,8°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +30,2°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 13,3km/h.

In serata, le condizioni meteo resteranno stabili con un cielo sereno e temperature intorno ai +26,8°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest con una velocità di circa 13,8km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 14 Luglio a Bacoli indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con un clima estivo che accompagnerà la zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.5 NO max 5.1 Maestrale 71 % 1011 hPa 3 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° Assenti 4.5 NO max 4.9 Maestrale 70 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.7 NNO max 3.8 Maestrale 66 % 1012 hPa 9 nubi sparse +27.5° perc. +28.8° Assenti 9.9 OSO max 10.3 Libeccio 61 % 1012 hPa 12 nubi sparse +28.3° perc. +29.7° Assenti 10.7 O max 11.3 Ponente 58 % 1012 hPa 15 cielo sereno +28.7° perc. +30.5° Assenti 15.8 O max 17.5 Ponente 60 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27.2° perc. +29.2° Assenti 13.8 ONO max 18.2 Maestrale 71 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 9.8 NO max 11.7 Maestrale 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.