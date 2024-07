Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Bagheria prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 31°C durante le ore centrali del giorno, con una leggera sensazione di caldo che potrebbe far percepire una temperatura di 32°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con intensità variabile tra i 9km/h e i 14km/h, garantendo una piacevole brezza durante le ore più calde.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 25°C, ideali per un riposo rigenerante. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una leggera brezza che accompagnerà il sorgere del sole, con temperature che si aggireranno intorno ai 27°C.

Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno e privo di nuvole, garantendo una splendida giornata di sole. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere il picco massimo nel primo pomeriggio. Durante la sera, il caldo darà gradualmente spazio a temperature più miti, ideali per una passeggiata al tramonto.

In conclusione, le previsioni meteo per Bagheria indicano una giornata estiva tipica, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, garantendo un clima ideale per godersi appieno le bellezze di questa località siciliana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° Assenti 2.7 S max 3.4 Ostro 63 % 1010 hPa 4 cielo sereno +23.7° perc. +23.9° Assenti 4.5 SE max 5.2 Scirocco 68 % 1010 hPa 7 cielo sereno +28° perc. +28.9° Assenti 7.9 ENE max 8.4 Grecale 55 % 1010 hPa 10 cielo sereno +30.8° perc. +31.6° Assenti 12.1 NE max 9.4 Grecale 46 % 1010 hPa 13 cielo sereno +30.6° perc. +31.8° Assenti 14 NE max 13 Grecale 49 % 1009 hPa 16 cielo sereno +28.8° perc. +30.1° Assenti 9.6 NE max 9.7 Grecale 56 % 1009 hPa 19 cielo sereno +25.8° perc. +26.4° Assenti 4 E max 4.6 Levante 74 % 1010 hPa 22 cielo sereno +25° perc. +25.6° Assenti 5.2 ESE max 5.8 Scirocco 76 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:20 e tramonta alle ore 04:20

