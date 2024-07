Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Bagheria si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i 26°C e i 32,7°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, con punte fino a 34,2°C. Il vento soffierà a velocità variabile, con intensità compresa tra i 3km/h e gli 11,7km/h, provenendo prevalentemente da direzione Nord – Nord Est.

Nelle prime ore del giorno, la temperatura si attesterà intorno ai 26°C, per poi salire gradualmente fino a superare i 32°C nel corso della mattina. Nel pomeriggio, non si registreranno variazioni significative, con valori che si manterranno stabili intorno ai 32°C. Al tramonto, le temperature inizieranno a scendere, ma si manterranno comunque piuttosto miti, attorno ai 27°C.

L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 43% e il 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1014hPa per gran parte della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Bagheria del 30 Luglio indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e all’idratazione, considerando le temperature elevate previste per la giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 5 ONO max 5.5 Maestrale 60 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 4.4 O max 4.4 Ponente 64 % 1014 hPa 7 cielo sereno +29.7° perc. +30.7° Assenti 5.3 N max 5.1 Tramontana 50 % 1014 hPa 10 cielo sereno +32.4° perc. +33.6° Assenti 10 NNE max 8.9 Grecale 44 % 1014 hPa 13 cielo sereno +32.5° perc. +33.7° Assenti 10.8 NNE max 10.4 Grecale 43 % 1014 hPa 16 cielo sereno +31.4° perc. +32.3° Assenti 7.7 NNE max 8 Grecale 45 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +29° Assenti 3.7 O max 4.2 Ponente 67 % 1014 hPa 22 cielo sereno +27° perc. +27.9° Assenti 2.6 NO max 3 Maestrale 58 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:14

