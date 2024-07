Previsioni Meteo Bagheria: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria indicano una settimana caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili. Le temperature si manterranno elevate, con cieli sereni o poco nuvolosi. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Ovest, Nord e Est. Non sono attese precipitazioni significative, mentre l’umidità si manterrà su valori medi. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Bagheria, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,8°C, con una sensazione termica di +28,4°C. Il vento soffierà a 1,9km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 6,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 41% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature saliranno fino a +31,9°C, con una percezione di caldo di +31,9°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 19,9km/h provenendo da Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 41% con una pressione di 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime saranno di +32,6°C, con una sensazione termica di +33,1°C. Il vento soffierà a 28,5km/h provenendo da Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 40% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature scenderanno a +25,8°C, con una percezione di fresco di +26,2°C. Il vento sarà moderato a 10,9km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 70% con una pressione di 1011hPa.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte a Bagheria, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,5°C, con una sensazione termica di +26°C. Il vento soffierà a 5,7km/h provenendo da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 73% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 51%. Le temperature si attesteranno sui +25,1°C, con una percezione di fresco di +25,6°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 8,8km/h provenendo sempre da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si alzerà al 76% con una pressione di 1011hPa.

Durante la mattina, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature saranno intorno ai +24,9°C, con una sensazione termica di +25,4°C. Il vento soffierà a 12,2km/h provenendo sempre da Nord. Sono previste precipitazioni di 0.11mm, e l’umidità sarà del 78% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 36%. Le temperature massime saranno di +25,2°C, con una percezione di fresco di +25,7°C. Il vento sarà moderato a 13,2km/h provenendo sempre da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 74% con una pressione di 1011hPa.

In serata, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con una copertura del 38%. Le temperature scenderanno a +25°C, con una percezione di fresco di +25,5°C. Il vento sarà moderato a 12,5km/h provenendo sempre da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 74% con una pressione di 1012hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte a Bagheria, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,7°C, con una sensazione termica di +25,4°C. Il vento soffierà leggero a 3,9km/h provenendo da Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà dell’85% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +24,5°C, con una percezione di fresco di +25,2°C. Il vento sarà leggero a 4,3km/h provenendo sempre da Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà all’83% con una pressione di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +29,3°C, con una percezione di caldo di +30,6°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 7,1km/h provenendo da Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 54% con una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 0%. Le temperature massime saranno di +31,1°C, con una sensazione termica di +32,5°C. Il vento sarà moderato a 11,5km/h provenendo da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 48% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno a +25,2°C, con una percezione di fresco di +25,8°C. Il vento sarà leggero a 6,7km/h provenendo da Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 76% con una pressione di 1011hPa.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte a Bagheria, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,7°C, con una sensazione termica di +25,2°C. Il vento soffierà leggero a 4,7km/h provenendo da Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 75% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +24,5°C, con una percezione di fresco di +24,9°C. Il vento sarà leggero a 2,8km/h provenendo sempre da Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si alzerà al 73% con una pressione di 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C, con una percezione di caldo di +30,9°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 10,5km/h provenendo da Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 62% con una pressione di 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 0%. Le temperature massime saranno di +30,9°C, con una sensazione termica di +32,1°C. Il vento sarà moderato a 10,9km/h provenendo da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno a +27,6°C, con una percezione di fresco di +29,7°C. Il vento sarà leggero a 8,8km/h provenendo da Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 68% con una pressione di 1009hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Bagheria si prevedono caldi e soleggiati, con temperature in aumento e venti moderati. Non sono previste precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà su valori medi. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

