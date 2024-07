Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Bagno a Ripoli indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente nel corso della giornata, ma senza portare precipitazioni significative.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +30°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile, mantenendo una velocità compresa tra i 4km/h e i 9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-60% con una pressione atmosferica stabile sui 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature raggiungeranno valori intorno ai +36°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +35°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 12km/h provenienti da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 20-30% con una pressione atmosferica che potrebbe scendere leggermente sui 1007-1008hPa.

In serata, il cielo si presenterà ancora sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +26°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità in diminuzione rispetto al pomeriggio, mantenendosi intorno ai 5-10km/h da Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 60%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Bagno a Ripoli indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e vento leggero. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, mantenendo adeguata idratazione e protezione solare. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.1° perc. +24.1° Assenti 5.4 ENE max 7.7 Grecale 60 % 1011 hPa 4 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° Assenti 5.8 ENE max 7.4 Grecale 60 % 1011 hPa 7 nubi sparse +28° perc. +28.3° Assenti 6.1 NE max 9.1 Grecale 48 % 1011 hPa 10 nubi sparse +34.3° perc. +34° Assenti 5.4 N max 6 Tramontana 32 % 1010 hPa 13 cielo sereno +36.5° perc. +35.5° prob. 6 % 8.9 N max 6.2 Tramontana 24 % 1008 hPa 16 cielo sereno +35.2° perc. +34.7° prob. 3 % 16.2 NNE max 12.6 Grecale 29 % 1007 hPa 19 cielo sereno +28.6° perc. +29.5° Assenti 9.4 NE max 14.4 Grecale 53 % 1009 hPa 22 nubi sparse +25.6° perc. +25.8° Assenti 5.9 ENE max 7.3 Grecale 60 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:36 e tramonta alle ore 04:36

